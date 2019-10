Sepultura, al Rock in Rio novità sul nuovo album

La band thrash metal brasiliana ha portato alcune sorprese sul palco del Rock in Rio lo scorso 4 ottobre: oltre ad aver riservato ai fan del festival dell’America Latina un primo assaggio del nuovo album i Sepultura ne hanno svelato qualche altro dettaglio. Intanto, il gruppo ha suonato un nuovo brano, presentato dai Sepultura come “Isolation”, che il gruppo capitanato da Derrick Green ha spiegato essere parte del prossimo capitolo discografico targato Sepultura. Del disco, ideale seguito del precedente “Machine Messiah” (2017), la formazione ha anche annunciato, sul finire della sua performance al Rock in Rio, il titolo, “Quadra”, e ha proiettato sullo schermo alle spalle della band l’artwork della copertina dell’album, il quindicesimo della band. Per quanto riguarda invece le tempistiche nulla è stato detto al Rock in Rio: l’ultimo aggiornamento si ferma a quando, nei mesi scorsi, il chitarrista Andreas Kisser ha parlato, senza troppa ufficialità, del febbraio 2020.

Ecco il video del set dei Sepultura, che permette Sia scoltare il nuovo branO “Isolation” e sia di vedere la cover del disco: