Metallica, la band vince la battaglia sul merchandise in Cile

Dopo l’ultimo tentativo, fallito, nel 2012 i Metallica sono infine usciti vittoriosi dalla battaglia legale che ha visto i pesi massimi dell’heavy contrapporsi a un marchio di vestiti e scarpe, registrato in Cile da Horacio Mardones, che riprendeva l’aspetto del marchio Metallica pur senza riconoscere a James Hetfield e compagni alcun diritto relativo ai prodotti. Secondo quanto riferito da Bloomberg Law lo scorso 3 ottobre la diatriba si sarebbe definitivamente chiusa in favore dei Metallica, rendendo concreta per la formazione statunitense, d’ora in poi, la possibilità di vendere nel paese sudamericano i suoi prodotti di merchandise per la prima volta in più di un decennio, da quando cioè la disputa con Mardones aveva preso il via.

“Siamo riusciti a dimostrare che il marchio Metallica è ben noto all’esterno e che il signor Mardones lo stava usando in cattiva fede”, ha dichiarato l’avvocato della band di “The Unforgiven” Ricardo Montero dopo che la Corte cilena ha dichiarato non più utilizzabile il marchio di Montero.

Sul finire dello scorso mese i Metallica hanno fatto sapere che gli impegni dal vivo del gruppo sui palchi di Australia e Nuova Zelanda non potranno essere portati a termine per poter permettere al frontman della band, James Hetfiled, di intraprendere un percorso di riabilitazione. Il musicista ha ricevuto il supporto e la solidarietà di molti colleghi.