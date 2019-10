Stone Temple Pilots, il nuovo album è pronto e c’è anche il flauto

Gli Stone Temple Pilots hanno speso qualche parola a proposito del loro prossimo album nel corso di una chiacchierata con Loudwire Nights nell’ambito del loro passaggio al Louder Than Life festival. A tenere banco è stato il batterista degli Stone Temple Pilots Eric Kretz, che ha raccontato, fornendo qualche anticipazione sull’ideale seguito di “Stone Temple Pilots” del 2018: “È un bellissimo disco. È diverso, ogni disco che abbiamo fatto aveva alcune canzoni molto dure e di solito apriamo ogni album così, mentre questo non ha canzoni rumorose e dure. Ci siamo davvero immersi nel lato emotivo di noi stessi e l’abbiamo portato in tutto l‘album in questo modo”. Kretz ha poi passato in rassegna alcuni degli strumenti utilizzati nel disco, su tutti le chitarre acustiche e una novità: “C’è un fantastico assolo di flauto! È molto fico. Abbiamo in qualche modo attinto al nostro amore per la musica folk con la quale siamo cresciuti negli anni Sessanta e Settanta e abbiamo messo alcune rigogliose chitarre elettriche su quel tipo di suono". Conclude poi il batterista della band che quattro anni fa è rimasta orfana del cantante Scott Weiland e che vede ora al microfono Jeff Gutt: “È stato in pratica come dipingere in studio, per questo disco soprattutto”. E infine: “È solo puro legame tra musicisti e una bellissima scrittura”.

Quanto alla data d’uscita dell’album, del quale ancora non si conosce il titolo, essa è prevista per il prossimo anno, senza ulteriori specificazioni. La pubblicazione sarà accompagnata da un tour a supporto del disco, l’ottavo della carriera degli Stone Temple Pilots. E questa volta i live, spiega sempre Kretz, saranno qualcosa di molto diverso. Ma per ulteriori dettagli bisognerà avere ancora un po’ di pazienza.