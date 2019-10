Rob Halford: "Sogno un duetto con Willie Nelson"

Il cantante dei Judas Priest Rob Halford, che il 18 ottobre pubblicherà il disco di canzoni natalizie “Celestial”, ha partecipato a un botta e risposta con Full Metal Jackie della stazione radio KLOS 95.5.

Alla domanda se ci sono artisti con cui vorrebbe collaborare in futuro, Halford ha detto:

"C'è una bellissima canzone in questo album intitolata “Morning Star” che ho scritto abbastanza velocemente. Ero nella cucina di casa mia a suonare la chitarra acustica ed è venuta questa canzone. E mentre la suonavo, potevo sentire Willie Nelson sullo sfondo cantare insieme a me. E pensai: ‘Come potrebbe essere, il Metal God e Willie Nelson fare una specie di duetto?’. Perché lui è come un Dio. Willie Nelson è un Dio. E per fortuna, Willie è della mia stessa etichetta, la Sony/Legacy. Quindi stiamo cercando di vedere se c’è una possibilità. Mi cadrebbe la mascella sul pavimento, sarei un totale fanboy. Dovresti darmi un'ora per superare il fatto che Willie potrebbe essere seduto lì con un microfono. Mi piacerebbe che succedesse, perché lui è speciale e adoro Willie. Adoro quello che fa con la sua musica. Adoro quello che fa per l'America. Adoro il modo in cui sostiene gli agricoltori e le importantissime persone che mettono il cibo sulle nostre tavole. E’ iconico in moltissimi modi. Quindi sarebbe fantastico se ciò potesse accadere".