Michael Stipe: esce "Your Capricious Soul". Guarda il video.

Otto anni dopo lo scioglimento dei R.E.M., l’ex frontman della band di Athens ha pubblicato il suo primo singolo solista, "Your Capricious Soul". La canzone esce insieme a un video del regista Sam Taylor-Johnson.

Stipe presentò in anteprima la canzone dal vivo lo scorso maggio mentre si esibiva in un set a sorpresa per Patti Smith a New York. La pubblicazione di “Your Capricious Soul” coincide con le proteste per la giustizia climatica il 7 ottobre, e i proventi della canzone andranno all’organizzazione Extinction Rebellion per aiutare il loro lavoro di protesta non violenta verso l'inazione dei governi sull'emergenza climatica.

Stipe ha dichiarato: