Queen: la loro esibizione al Live Aid in una puntata dei Simpsons

Domenica, 6 ottobre, su Fox TV negli Stati Uniti, sarà possibile vedere Homer e la sua famiglia ricreare il leggendario show dei Queen al Live Aid, nell'ultimo episodio della serie animata "I Simpsons", giunta alla sua 31esima stagione.

La performance di 17 minuti dei Queen al concerto di beneficenza al Wembley Stadium di Londra è stata definita la ‘più grande esibizione dal vivo di tutti i tempi’. Il concerto del 13 luglio 1985 fu istituito per raccogliere fondi per la carestia in Etiopia. I Queen e il loro frontman Freddie Mercury quel giorno suonarono "Bohemian Rhapsody", “Radio Ga Ga","Hammer to Fall","Crazy Little Thing Called Love","We Will Rock You" e "We Are the Champions".

L'organizzatore dell'evento, il musicista irlandese Bob Geldof, disse che quello dei Queen fu il momento clou del concerto:

"I Queen erano assolutamente la migliore band del giorno. Hanno suonato al meglio, hanno avuto il suono migliore, hanno usato il loro tempo al massimo. Hanno compreso esattamente l'idea che fosse un jukebox globale. Era il palcoscenico perfetto per Freddie: il mondo intero".

Il chitarrista dei Queen Brian May attraverso il suo canale Facebook ha voluto pubblicizzare l’evento. Come potete vedere qui sotto.