Ascolta “Lucy in the Sky With Diamonds” interpretata Lisa Hannigan

Per la colonna sonora del film ‘Lucy in the Sky’, interpretato da Natalie Portman e diretto da Noah Hawley, è stata realizzata una nuova versione della canzone dei Beatles “Lucy in the Sky With Diamonds”. La pellicola vede la Portman nei panni di Lucy Cola, un'astronauta la cui vita è profondamente cambiata da un viaggio nello spazio.

La “Lucy in the Sky With Diamonds” originale pubblicata dal quartetto di Liverpool nell’album del 1967 “Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band”, è un pezzo di rock psichedelico, mentre questa versione interpretata dalla cantante irlandese Lisa Hannigan ha un tono molto più sommesso.

L'arrangiamento della canzone è di Jeff Russo, che ha anche realizzato la colonna sonora del film. Dice Russo: