Lacuna Coil: ascolta il nuovo singolo "Save Me"

I Lacuna Coil hanno pubblicato “Save Me”, il terzo singolo estratto da "Black Anima", il nuovo album della band milanese in uscita il prossimo 11 ottobre. In precedenza i Lacuna Coil hanno pubblicato i videoclip per i singoli "Layers Of Time" e "Reckless", diretti dal regista Roberto Cinardi, in arte SaKu.

I Lacuna Coil sono formati da Cristina Scabbia (voce), Andrea Ferro (voce), Marco ‘Maki’ Coti-Zelati (chitarra, basso, tastiere e synth), Diego DD Cavallotti (chitarra) e Richard Meiz (batteria).

“Black Anima” sarà presentato in un lungo tour europeo – dove saranno supportati da Eluveitie e Infected Rain - che prenderà il via proprio dall’Italia. Queste le date previste:



2.11.2019 – Bari, Demodé Club

3.11.2019 – Roma, Orion

5.11.2019 – Bologna, Estragon

6.11.2019 – Milano, Live Club