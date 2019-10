Ed Sheeran, Cardi B e Camila Cabello spie nel video di "South Of The Border"

E’ stato pubblicato il video di "South Of The Border", canzone inclusa nel più recente album di Ed Sheeran, pubblicato lo scorso mese di luglio, "No 6. Collaborations Project" (leggi qui la nostra recensione).

Per il video, che ha una ambientazione che ricorda i film di James Bond (curiosamente, lo scorso agosto, era girata la notizia che Ed Sheeran avrebbe composto il tema del nuovo capitolo della saga dell’agente 007), Ed Sheeran, Cardi B e Camila Cabello diventano spie. In precedenza il cantautore inglese aveva pubblicato la clip di un’altra canzone inclusa nell’album, “Take Me Back To London”, alla quale ha collabrato Stormzy.

Ed Sheeran da poco concluso un lungo tour mondiale e ha annunciato che è pronto a prendersi una ‘pausa di 18 mesi’. E’ stato inoltre rivelato che nel 2018 Sheeran si sia dato una paga di 52.000 euro al giorno.