Mika: guarda il video di ‘Sanremo’

È uscito oggi, 4 ottobre, il nuovo disco della popstar britannica dal titolo “My name is Michael Holbrook” che Mika - nell’intervista a Rockol - ha descritto come “Un disco gioioso nato dalla tristezza”. Nello stesso giorno di pubblicazione dell’ideale seguito di “No place in Heaven” del 2015, è uscito il video che accompagna il singolo estratto dal quinto album in studio della voce di “Grace Kelly" e presentato lo scorso settembre.

Ecco la clip di “Sanremo”, canzone ispirata alla cittadina del Festival:

"My Name Is Michael Holbrook" sarà presentato dal vivo con il tour “Revelation” di 12 concerti che prenderà il via il prossimo 24 novembre da Torino e farà tappa in diverse città d’Italia (qui le date).