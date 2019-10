Demi Lovato: ‘Ho accettato il viaggio gratuito in Israele in cambio di alcuni post’

Qualche giorno fa la voce di “Sorry not sorry” ha pubblicato sul suo profilo Instagram alcune foto del suo viaggio in Israele. Tra gli scatti che Demi Lovato ha condiviso sui social, in uno è ritratta l’ex star Disney durante il suo battessimo nel fiume Giordano, in un altro si vede la cantante presso il Muro del Pianto a Gerusalemme e nella didascalia che accompagna il post, spiegando di aver avuto un’educazione cristiana e di avere antenati ebrei, Demi ha raccontato: “Non mi sono mai sentita così in vita mia […] Questo viaggio è molto importante per il mio benessere, il mio cuore e la mia anima”.

Alcuni follower hanno commentato le foto del viaggio, invitando Demi Lovato a informarsi sul conflitto tra Israele e Palestina o accusandola di essere una sostenitrice del governo israeliano e delle politiche discriminatorie subite dai palestinesi.

Inizialmente la cantante di Albuquerque ha risposto alle accuse specificando che la visita in Medio Oriente non è stata una scelta politica ma solo un’esperienza spirituale. Vista l’insistenza delle critiche mosse nei suoi confronti, Demi Lovato ha poi rivelato ai fan - tramite le Instagram Stories - di aver accettato il viaggio gratuito in Israele in cambio di alcune foto e post sui social e ha detto:

“Nessuno mi ha detto che ci sarebbe stato qualcosa di sbagliato nell'andare o che avrei potuto offendere qualcuno. Detto questo, mi dispiace se ho ferito o offeso, non era mia intenzione. A volte le persone ti offrono un'opportunità e nessuno ti dice il potenziale contraccolpo che potresti affrontare in cambio.”

Demi Lovato - che è discograficamente ferma a "Tell me you love me" del 2017 - nel 2018 è stata ricoverata in ospedale per presunta overdose e il viaggio intrapreso qualche giorno fa - e messo sotto accusa dai follower sui social - fa parte di un percorso attraverso il quale la cantante spera di ritrovare il proprio equilibrio.