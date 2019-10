Esce "Last Christmas", il film ispirato alle canzoni di George Michael e degli Wham!

E’ in uscita, l’8 novembre, la colonna sonora del film “Last Christmas”, ispirato alla musica di George Michael e degli Wham! che raggiungerà le sale cinematografiche italiane il 14 novembre. Il lungometraggio è diretto da Paul Feig ed è stato sceneggiato dalla attrice inglese Emma Thompson e dal commediografo Bryony Kimmings. Tra i suoi interpreti Emma Clarke (Game of Thrones), Henry Golding, Michelle Yeoh e la stessa Emma Thompson.

La colonna sonora include tre brani degli Wham! - "Last Christmas”, “Everything She Wants" e “Wake me Up Before You Go-Go”, più dodici del repertorio solista di George Michael.

Questa la trama della commedia: Kate (Emilia Clarke) vive nei pressi di Londra, un insieme di decisioni sbagliate accompagnate dal tintinnio delle campanelle sulle sue scarpe, ed un altro irritante episodio durante il suo lavoro di elfo in un negozio che celebra il Natale tutto l'anno. Tom (Henry Golding) sembra troppo bello per essere vero quando entra nella sua vita ed inizia a far breccia attraverso le barriere emotive di Kate. E mentre Londra si trasforma per celebrare il periodo più bello dell'anno, nulla sembra funzionare per questi due. Ma a volte, devi solo lasciare cadere la neve, devi ascoltare il tuo cuore... e devi avere fede.

L’idea per il film è nata dall’incontro del produttore cinematografico David Livingstone con Emma Thompson e dalla scoperta che entrambi condividevano la passione per la canzone degli Wham! "Last Christmas". Così, durante la primavera del 2013 la Thompson andò a parlarne direttamente con George Michael nella sua casa di Londra e lui le diede il suo benestare.

Parlando del suo incontro con George Michael, momento importante che aveva portato alla realizzazione del film, Emma Thompson ha detto: "La saggezza e la portata emotiva dei testi di George mi hanno sempre colpita. Tanti hanno pensato che le sue canzoni fossero state scritte appositamente per il film". E aggiunge: "Dopo aver incontrato George ed aver vissuto da vicino la sua compassione e la sua capacità di comprensione, mi sono resa conto che in realtà il film era stato scritto proprio sulla base di quei testi".

Tracklist

Last Christmas

Too Funky

Fantasy

Praying For Time

Faith

Waiting For That Day

Heal The Pain

One More Try

Fastlove Part1

Everything She Wants

Wake Me Up Before You Go-Go

Move On

Freedom! ‘90

Praying For Time (MTV Unplugged version)

This Is How (We Want You To Get High)