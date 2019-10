Tom Walker: esce la deluxe edition di “What A Time To Be Alive"

Il prossimo 8 novembre esce “What A Time To Be Alive (Deluxe Edition)”, edizione speciale dell’album d’esordio di Tom Walker. Il disco contiene quattro brani inediti e le versioni rivisitate di "Leave a Light On" e “Just You and I”.

Da oggi, 4 ottobre, è disponibile il primo dei quattro inediti, “Better Half Of Me”. La canzone è stata scritta dal musicista nativo di Glasgow insieme al frontman degli Athlete Joel Pott e Cam Blackwood (George Ezra e Jack Savoretti) e prodotto da Mark Ralph (Clean Bandit, Years & Years) e, ancora, da Cam Blackwood.

Tracklist:

“Angels”

“Leave a Light On”

“Not Giving In”

“How Can You Sleep At Night?”

“Now You’re Gone feat. Zara Larsson”

“My Way”

“Blessings”

“Cry Out”

“Dominoes”

“Fade Away”

“Just You And I (Acoustic)”

“The Show”

“Walk Alone - Rudimental feat. Tom Walker”

“Better Half of Me” (inedito)

“Heartbeats” (inedito)

“Something to Believe In” (inedito)

“Be Myself” (inedito)

“All That Matters (Acoustic)”

“Fly Away With Me”

“Just You And I (Single Version)”

“Leave a Light On (Sony Bravia Version)”

Il 15 ottobre Tom Walker sarà in concerto alle OGR di Torino.