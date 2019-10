Sting annuncia l'uscita di “My Songs: Live”

Il prossimo 8 novembre Sting pubblicherà “My Songs: Live”. Versione dal vivo registrata durante i concerti del suo ‘My Songs World Tour’ all'inizio di quest'anno, il tour presentava sul palco i brani di “My Songs”, una raccolta di versioni rivisitate di alcuni suoi brani da solista e con i Police, pubblicato lo scorso maggio.

Nelle note di copertina di questo album live il musicista inglese scrive:

"Questa è la mia vita nelle canzoni. Alcune sono state ricostruite, alcune sono state rimontate, altre sono state rimodellate e tutte con un focus contemporaneo".

“My Songs: Live” presenta Dominic Miller alla chitarra, Josh Freese e Rufus Miller alla batteria, Kevon Webster alle tastiere, Shane Seger all'armonica e ai cori Gene Noble e Melissa Musique.

Sting sarà in concerto al Mediolanum Forum di Assago (Mi) il prossimo 29 ottobre.

Per quanto riguarda il futuro, Sting ha dichiarato a Billboard, prima dell'uscita di “My Songs”: "Mi piacerebbe fare qualcosa di totalmente nuovo. Non so cosa, che suono abbia o che aspetto abbia. Devo solo confidare nell’apparizione della musa. Ho scritto centinaia di canzoni, ma non saprei dire come dovrei farlo. Non lo so davvero. Sono sempre felice quando si materializzano, ma se sapessi esattamente dove fosse il pulsante che premi e improvvisamente ciò accade, poi continuerei a premerlo. Ma sai, cambia continuamente. Pensi sempre che l'ultima canzone che hai scritto sia l'ultima canzone che tu scriverai mai, il che probabilmente è un buon modo di pensare".

Tracklist:

1. Introduction/ Message In A Bottle (Live)

2. Englishman In New York (Live)

3. Brand New Day (Live)

4. Wrapped Around Your Finger (Live)

5. Seven Days (Live)

6. King Of Pain (Live)

7. So Lonely (Live)

8. Desert Rose (Live)

9. Every Breath You Take (Live)

10. Russians (Live)

11. Fragile (Live)