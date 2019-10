Joe Elliott (Def Leppard): "Se non riesci a gestire una hit, non scriverla"

Il frontman dei Def Leppard Joe Elliott è stato ospite della serie televisiva ‘Brian Johnson's A Life On The Road’ condotta dalla ex voce degli AC/DC Brian Johnson.

Elliott, tra le altre cose, ha parlato anche delle scalette dei loro concerti e dell’importanza di eseguire i grandi successi:

“Io non ho problemi a suonare i nostri successi sul palco. Quando vado a vedere gli Stones o McCartney, non mi preoccupo davvero di ascoltare "Flowers In The Dirt", voglio sentire "Eleanor Rigby". È come se tu non suonassi nulla di "Back In Black", ci sarebbe una rivolta. Se non suonassimo le canzoni di “Hysteria”, faremmo piacere all'uno per cento che lo critica. L'ho sempre detto, e lo dirò ancora un milione di volte prima di morire, se non riesci a gestire la responsabilità di scrivere una hit, non scriverla. Non è un centro educativo quando vieni a vedere una grande band. È un posto - non voglio sembrare pretenzioso quando dico che è un luogo di culto - dove verrai per celebrare ciò che conosci. Parte dell’andare a vedere AC/DC, Def Leppard, U2, Duran Duran, Iron Maiden, non importa chi, è ascoltare tutte la roba che hai visto su MTV o che hai ascoltato da ragazzino.”