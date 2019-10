Peter Doherty dal vivo in Italia

Il leader di Libertines e Babyshambles Peter Doherty sarà tre volte in concerto in Italia. I live che lo vedranno protagonista si terranno l’11 ottobre al New Age Club di Roncade, in provincia di Treviso, il 12 sarà al Teatro Centrale di Roma e, per chiudere la sua incursione in Italia, domenica 13 ottobre si esibirà ai Magazzini Generali di Milano.

L’ultima pubblicazione discografica di Doherty risale allo scorso 26 aprile, quando, accompagnato dai Puta Madres ha dato alle stampe l’album “Peter Doherty and the Puta Madres”.