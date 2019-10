I Wanna Rock: Steve Hackett

Chi tra i lettori nell’estate appena trascorsa è stato tra i fortunati che hanno assistito al live di Steve Hackett, saprà certamente che nel 1996 l’artista ha tributato un omaggio alla band nella quale ha militato fino al 1976 con “Genesis revisited”. Al suo interno troviamo una splendida rilettura di “Firth of fifth”, uno dei brani simbolo del capolavoro della band “Selling England by the pound”, contraddistinto proprio da un assolo di Hackett che è diventato un simbolo tra i fans e che rimase in scaletta per i Genesis anche dopo l’uscita dal gruppo del loro primo leader Peter Gabriel.

