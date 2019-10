I Wanna Rock: Deep Purple

”The long goodbye tour” è il titolo del tour di addio dei Deep Purple, che questo autunno attraverserà buona parte degli Stati Uniti, toccando grandi città come New York, Houston, Chicago Boston e Filadelfia. Proprio qui suoneranno stasera, 10 ottobre, esibendosi al Tower Theatre. Impossibile non attendersi che un ruolo importante in scaletta lo giochino le canzoni di uno dei dischi storici della leggendaria band britannica, “Machine head” del 1972. Le perle? “Smoke on the water “ e “Highway star” su tutte.

I DEEP PURPLE SONO I PROTAGONISTI DI I WANNA ROCK: SCOPRI IL CATALOGO SONY MUSIC CENTURY MEDIA A PREZZO SPECIALE

LEGGI QUI TUTTO SU I WANNA ROCK