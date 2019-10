I Wanna Rock: Electric Light Orchestra

Jeff Lynne, fondatore, mente, voce e chitarra della Electric Light Orchestra, è spesso in tour, come d’altra parte accade anche al suo vecchio collega in quell’irripetibile super-gruppo che furono i Traveling Wilburys – Bob Dylan. Curiosando tra le setlist dei suoi concerti di quest’anno, è facile constatare come una delle certezze in scaletta sia sempre “Last train to London”, uno dei singoli di maggior successo della band, tratto dall’acclamatissimo album “Discovery” del 1979, apice del successo della ELO.

