I Wanna Rock: Dream Theater

Chi oggi, 8 ottobre, si trovasse per caso a Charleston, in South Carolina, non si perda il concerto dei Dream Theater… Il gruppo è in tour per promuovere “Distance over time”, l’album uscito quest’anno e registrato in un vecchio fienile in campagna nello stato di New York, dove la band ha trascorso quattro mesi per scrivere i nuovi brani per dare un seguito al controverso “The Astonishing” del 2016. Il disco ha raggiunto le vette delle classifiche in tutto il mondo, trainato dal singolo “Untethered angel”.

