I Wanna Rock: Eurythmics

Gli Eurythmics esordirono nell’ottobre di ben 39 anni fa con l’album “In the garden”. Annie Lennox e Dave Stewart, le due metà del duo che all’esordio avevano anche una relazione sentimentale, però, furono incoronati re e regina del synth pop mondiale quando, due anni dopo, ottennero un successo planetario con “Sweet dreams (are made of this)”. Un pezzo pop di gran classe, con il quale si distinsero dai toni generali della new wave aggiungendo al loro già originale mix artistico quel tocco di r’n’b e soul che proveniva direttamente dallo stile canoro e dalla voce impareggiabile di Annie Lennox.

