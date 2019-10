Franco Battiato e il nuovo album: parla il manager Franz Cattini

E' di prossima uscita "Torneremo ancora", il nuovo album del cantautore di Ionia del quale abbiamo già dato notizia tempo fa.

In anteprima a Rockol, il manager di Battiato, Franz Cattini, racconta la genesi dell'album.

"Con Franco decidemmo di programmare un breve tour estivo con la Royal Philharmonic Concert Orchestra nel giugno 2017.

Eravamo animati dal desiderio di proporre un concerto con contenuti inediti, che oltre all’eccezionale livello artistico dei protagonisti celebrasse anche il trittico cinematografico di Franco Battiato. Pino Pischetola (il mitico Pinaxa) e Carlo Guaitoli lavorarono sulla scelta delle musiche da sincronizzare e sul montaggio delle scene dei film che avevamo identificato. Sottoponemmo a Franco quanto realizzato, e come d’abitudine, Franco al termine liquidò il tutto con la frase “affaire conclue!”.

Il resto della scaletta in programma, oltre agli immancabili “cavalli di battaglia”, proponeva anche brani che da tempo non venivano proposti. Durante le prove, molte esecuzioni avevano superato la versione originale da studio. E così il Maestro decise in un batter di ciglia di registrare i concerti, con la volontà e convinzione di farne un progetto discografico".

(Franz Cattini)

Leggi anche: la recensione del concerto di Franco Battiato alle Terme di Caracalla a Roma, una delle tappe del tour del 2017.