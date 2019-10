Niccolò Fabi, tracklist e cover di ‘Tradizione e tradimento’: ascolta ‘Scotta’

Si avvicina il giorno della pubblicazione della prossima prova di studio di Niccolò Fabi, “Tradizione e tradimento”, ideale seguito di “Una somma di piccole cose”, in uscita il prossimo 11 ottobre. Nell’attesa, il cantautore romano ha già regalato ai fan, nei giorni scorsi, il primo estratto “Io sono l’altro”, seguito oggi da una nuova anticipazione dell’album, “Scotta”, diffuso insieme al suo video, girato sulle rive del Tevere:

La voce di “Lasciarsi un giorno a Roma” introduce così il pezzo:

Scotta è la canzone che apre il disco. Quella che introduce il racconto e che soprattutto definisce la temperatura sia del narrato che del narratore. È caldo tutto ciò che è vivo e in movimento, fredda è la stasi. Scotta quello che contiene un'eccitazione o una vergogna, una tensione e un conflitto quindi un'infiammazione. La stessa febbre è in qualche modo la manifestazione della battaglia in atto tra il nostro sistema immunitario ed un ospite indesiderato. La via verso la cura.