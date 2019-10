Freschi di giornata: Zucchero, Marco Mengoni, Travis Scott e gli altri singoli di oggi

Il singolo scritto da Zucchero insieme a Rag'n'Bone Man, “Freedom”, primo assaggio del nuovo album di Sugar, “D.O.C.”, pronto a fare il suo ingresso nei negozi di dischi l’8 novembre prossimo, è stato diffuso oggi dall’artista emiliano. Zucchero è discograficamente fermo a “Black Cat”, datato 2016, ma tra il 2017 e il 2018 ha pubblicato le raccolte “Wanted”, prima, e “Wanted - Duets & Rarities”, poi. Potete ascoltare “Freedom” qui:

È sempre il 4 ottobre il giorno del ritorno di Marco Mengoni, che anticipa oggi il doppio album dal vivo “Atlantico on tour” con il brano “Duemila volte”, uno dei tre inediti presenti nel disco, scritto dal cantante di Ronciglione insieme a Mahmood, Davide Simonetta e Alessandro Raina. Mengoni porterà la sua musica in tour nei palazzetti dello sport, dopo le date inaugurate la scorsa primavera, a partire dal prossimo 6 novembre. Ecco “Duemila volte”:

Spostandoci invece Oltreoceano è da oggi disponibile “Highest in the Room” del rapper Travis Scott, brano che fa seguito al precedente “Take What You Wanted”, nato dalla collaborazione della voce di “Astroworld” con Ozzy Osbourne e Post Malone. “Highest in the Room” è stata pubblicata accompagnata dal suo video, nel quale il rapper, in un contesto metropolitano cupo e distopico, viene rapito, finisce in uno strip club e, infine, si ritrova sul tetto di un grattacielo. Eccolo:

Dai lidi del pop arrivano invece le uscite di oggi di Camila Cabello e Justin Bieber. La prima ha pubblicato “Cry For Me”, dalla sua prossima fatica “Romance”, della quale la cantante di origini cubane ci ha già fatto ascoltare “Shameless” e “Liar”. Quanto invece al ragazzo cattivo del pop, il cantante canadese ha prestato la sua voce al duo country Dan + Shay per il brano “10,000 Hours”, scritto da tutti e tre gli artisti coinvolti nel progetto. È un periodo di collaborazioni per Justin Bieber, che è reduce dal contributo dato ad “I Don’t Care”, singolo di Ed Sheeran parte dell’EP "No.6 Collaborations Project", e dalle collaborazioni con Gucci Mane e Billie Eilish. Trovate entrambe la canzoni qui sotto: