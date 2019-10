Bruce Springsteen, ascolta ‘Sundown’ da ‘Western Stars - Songs From The Film’

Il rocker del New Jersey ha reso pubblica la prima anticipazione di “Western Stars – Songs From The Film”, l’album, in uscita il 25 ottobre, che raccoglie la colonna sonora del film "Western Stars", riproponendo, in versione live, tutti i brani dell’ultima prova di studio di Bruce Springsteen: l’unico pezzo inedito è la cover del Boss di "Rhinestone Cowboy" di Glen Campbell. Potete ascoltare “Sundown” qui:

La pellicola che porta lo stesso titolo del diciannovesimo capitolo discografico di Springsteen, debutto alla regia dell’artista statunitense, condividendo la macchina da presa con Thom Zimny, rivede, in veste cinematografica, “Western Stars”, le cui canzoni sono eseguite, alla Stone Hill Farm di Colts Neck, da Springsteen insieme ad altri musicisti e da un’orchestra.

Dai giorni dell’annuncio di “Western Stars”, pubblicato nel giugno di quest’anno, le voci di un eventuale passaggio del Boss sui palchi italiani non hanno smesso di rincorrersi. In mancanza di qualsiasi ufficialità, non mancano le speranze, alimentate dallo stesso Springsteen, come avvenuto un paio di giorni fa quando, all’aeroporto di Genova dove la voce di “Born to Run” è atterrata per trascorrere qualche giorno di vacanza, alla domanda di una fan su un eventuale concerto del cantautore nella Penisola Bruce Spingsteen ha risposto con un incoraggiante “sicuramente”.