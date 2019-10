Johnny Marr, esce a dicembre un cofanetto di singoli in vinile

Il prossimo 6 dicembre raggiungerà i negozi "Single Life", cofanetto a edizione limitata che include dieci 45 giri in vinile colorato degli altrettanti primi dieci singoli pubblicati dal già chitarrista degli Smiths Johnny Marr: nel box set saranno inclusi gli estratti pubblicati tra "Upstarts" del 2012 al più recente "Spiral Cities" del 2018, oltre che alla versione dal vivo del brano della band un tempo condivisa con Morrissey "Please Please Please Let Me Get What I Want", al singolo di debutto "The Messenger" e a una demo inedita di "New Town Velocity".

Ecco, di seguito, la tracklist di "Single Life":

The Messenger/New Town Velocity (demo)

Upstarts/Psychic Beginner

New Town Velocity/The It-Switch

Easy Money/Use Me Up

Dynamo/Struck

Feel You/Please Please Please Let Me Get What I Want (live)

Candidate/Exit Connection

Hi Hello/Jeopardy

Spiral Cities/Spectral Eyes

Armatopia/The Bright Parade

Il box set si conclude con "The Bright Parade", singolo estratto dall'album “Call the Comet” del 2018 al quale è stato abbinato un videoclip diretto dallo stesso Marr con la collaborazione di Mat Bancroft: