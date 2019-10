Elio e le Storie Tese firmano l'inno della Serie A di Pallavolo Femminile. Ascolta

Gli Elio e le Storie Tese, nonostante il lungo addio culminato con il concerto a Barolo del 20 giugno 2018, sono tornati: la band capitanata da Stefano Belisari ha scritto e registrato "La partita di Vollèy", brano scelto come inno della serie A italiana di pallavolo femminile. La canzone - originale e inedita - sarà infatti diffusa in tutti i palazzetti italiani, all’inizio di ogni partita di Campionato e degli Eventi di Serie A1 e Serie A2.

Al proposito, il gruppo ha dichiarato:

"Quando la Lega Volley Femminile ci ha chiesto di comporre un inno per le ragazze della pallavolo il nostro pensiero è andato a quell’estate del 2010 sul bagnasciuga della spiaggia di Follonica, dove stabilimmo il record di 136 palleggi senza far cadere la palla. Evidentemente la cosa non è passata inosservata agli scout della Lega che hanno giustamente pensato a noi come il gruppo musicale sciolto più qualificato per comporre una musica in tema Volley Femminile, che fosse insieme potente come una schiacciata, solida come un muro, spumeggiante come una presa in tuffo, sensuale come un bagher, commovente come una vittoria. Se a tutto ciò si aggiunge che le ragazze della pallavolo sono bravissime e bellissime e noi degli ElioeleStorieTese siamo bravissimi e bellissimi, il gioco è fatto. Cosa state aspettando? Presto, tutti a vedere la partita di Vollèy!"