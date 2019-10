Alter Bridge, ascolta la nuova canzone 'Dying Light'. Video

La band guidata da Myles Kennedy e Mark Tremonti ha reso disponibile in streaming gratuito sui propri canali social ufficiali "Dying Light", un nuovo estratto da "Walk the Sky", il sesto, prossimo album degli Alter Bridge, la cui pubblicazione è attesa per il prossimo 18 ottobre: il brano segue "Take The Crown", "Pay No Mind" e "Wouldn't You Rather", tutte canzoni già estratte dall'ideale successore di "The Last Hero " del 2016 già rese disponibili ufficialmente in Rete.

Per promuovere la loro nuova fatica in studio gli Alter Bridge intraprenderanno un tour in partenza nella serata di oggi da Worcester, Massachusetts, e che dopo quattordici tappe negli USA sbarcherà anche in Europa: l'unica data della band prevista in Italia è fissata per il prossimo 2 dicembre al Forum di Assago, nell'hinterland sud di Milano.