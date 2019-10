Bruce Springsteen, anche un'artista italiana esposta alla mostra di Freehold. Guarda

L'artista pugliese Paola Lomuscio è l'autrice di una delle opere esposte presso la Monmouth County Historical Association di Freehold, in New Jersey, per la mostra "Springsteen: His Hometown", esposizione dedicata al rocker del New Jersey inagurata dallo stesso Boss in persona.

Come ha fatto il ritratto dell'artista nostra connazionale - che potete vedere nel frame qui sopra - a finire tra i memorabilia esposti dall'istituzione della cittadina che ha visto crescere Bruce Springsteen? A raccontarlo a Rockol è stata la stessa Lomuscio:

"Il disegno è stato realizzato nel 2016 in occasione del mio primo concerto di Bruce Springsteen, a Roma. Preparai un cartellone con pennarelli, ma non fu notato né da lui né dal suo staff: ero a 100 metri dal palco, troppo lontano per essere visto. Il giorno successivo mi postai sotto l'albergo dove alloggiava: col mio disegno lo aspettai sei ore, sotto il sole di luglio, ma non riuscii a incontrarlo. Così decisi di spedirlo a quel club di motociclisti - l'American Legion - che nel 2016 lo aiutarono dopo che rimase in panne con la sua moto a Freehold, nella sua città: non successe nulla, ma per lo meno mi regalarono una targa con la sigla del loro club. Non mi persi d'animo e contattai una radio americana. Poco dopo venni contattata da un signore, che mi chiese una copia del ritratto perché venisse inserita in una 'collezione ufficiale di Bruce Springsteen in America'. Incredula, accettai e ne spedii una copia. E oggi, proprio come nei film americani...".

"I sogni possono diventare una bellissima realtà, soprattutto quando hai attraversato strade ripide e piene di fango", ha commentato la Lomuscio, "Strade senza scorciatoie, ma dritte verso la meta, ed è proprio lì, davanti a te, che ti appare un cielo stellato con una stella cadente e gli occhi lucidi pieni di lacrime di gioia".