Roger Waters, nel 2020 un tour negli USA 'più politico di 'Us + Them''

Intervistato dall'edizione statunitense di Rolling Stone, il già bassista, cantante e autore dei Pink Floyd Roger Waters ha fatto sapere di avere in programma un tour nell'America del nord nel 2020, anno che vedrà gli elettori statunitensi tornare alle urne per eleggere il prossimo inquilino della Casa Bianca.

"Credo che il programma sia di fare trenta o quaranta concerti in nordamerica durante l'anno delle elezioni", ha spiegato Waters: "Più qualche concerto fuori, forse solo a Città del Messico. Quando vado negli USA voglio sempre andare in Messico, perché lì il pubblico è fantastico. Quindi faremo Canada, Stati Uniti e forse tre concerti a Città del Messico. E' tutto. Non posso fare un tour mondiale e nemmeno voglio farlo. Sarà uno spettacolo del tutto nuovo".

Lo show, ha promesso l'artista, sarà se possibile ancora più schierato di quello - già molto politicizzato - proposto nel corso del suo ultimo tour: "Sarà ancora più politico di 'Us + Them'. Stiamo giusto ascoltando le canzoni e pensando alle scalette. E stiamo decidendo come chiamarlo. Non dovrei dirvelo, ma non me ne frega un cazzo, perché probabilmente poi cambierà tutto, ma immaginate l'elicottero che arriva prima di 'Happiest Days' e 'Brick 2', con quel suono che tutti conosciamo e amiamo, e pensate a un megafono - sì, lo so che è una cosa della quale in passato si è abusato - e... 'This is not a drill' ['questa non è un'esercitazione']. 'Questa non è un'esecitazione': credo possa essere un buon titolo per il tour...".