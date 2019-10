Pearl Jam, voci: un concerto in Italia a giugno 2020?

Secondo quanto riferito dall'autorevole fan site Pearljamonline.it, il nuovo album della band capitanata da Eddie Vedder potrebbe essere promosso con una sola data in Italia: le indiscrezioni raccolte dallo staff del sito dedicato ai Pearl Jam parlano di un unico appuntamento fissato per il prossimo mese di giugno all'Autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola, nel passato recente già utilizzato per i live di - tra gli altri - Guns N' Roses (nel 2017) e AC/DC (nel 2015). La data, sempre secondo Pearljamonline, farebbe parte di un tour europeo composto da circa una decina di tappe tutte organizzate in grandi spazi all'aperto.

Benché le fonti ufficiali vicine al gruppo ancora non abbiano dato indicazioni né circa la nuova prova in studio della formazione - ideale seguito di "Lightning Bolt" del 2013 - né relativamente al tour mondiale con la quale verrà promossa, che nel quartier generale dei Pearl Jam siano iniziate le grandi manovre è cosa ormai nota: all'inizio dello scorso settembre sempre Pearljamonline aveva riferito dell'inizio delle session di lavorazione al nuovo disco in uno studio di Seatlle. Riguardo invece l'attività dal vivo, l'ultima indiscrezione al proposito è stata registrata dalle cronache alle fine dello scorso agosto, quando sul forum del fan site ufficiale del gruppo - il Ten Club - un sedicente insider, commentando i rumors relativi al nuovo tour mondiale dei Pearl Jam, confermò: