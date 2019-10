Quando i Verdena salgono sul palco

“All’Heineken successe qualche cosa di pazzesco”, ha raccontato la voce e chitarra dei Verdena, Alberto Ferrari, a proposito dell’esibizione della band bergamasca sul palco dell’Heineken Jammin’ Festival nel 1999, lo stesso anno in cui i fratelli Ferrari hanno tenuto il loro set al Gods of Metal. Prendendo parte a quei due grandi eventi dal vivo i Verdena hanno preso coscienza - parafrasando quello che il cantautore di Albino, che oggi, 6 ottobre, spegne 41 candeline, ha raccontato a Rockol in occasione del ventennale di “Valvonauta”, così come del disco che la contiene, “Verdena” – di non essere più una piccola band per piccole cerchie ma di essere diventati una grande band dai grandi numeri. È in nome del prezioso valore che questi due eventi hanno avuto nel percorso artistico dei Verdena che facciamo tanti auguri di buon compleanno al frontman della band, classe 1978, dando uno sguardo alle canzoni che vengono maggiormente suonate dal vivo dal terzetto lombardo: trovate i quindici brani più spesso proposti, in ordine decrescente, nelle pagine che seguono.