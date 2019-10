Who: ascolta il nuovo singolo "All This Music Must Fade"

Gli Who hanno pubblicato il nuovo singolo, "All This Music Must Fade". Il brano è tratto dal nuovo album della storica band inglese, intitolato semplicemente "Who", che uscirà il prossimo 22 novembre.

Il chitarrista Pete Townshend descrive "All This Music Must Fade" come:

"Una canzone dedicata a tutti gli artisti che non sono mai stati accusati di aver rubato la canzone di qualcun altro. Seriamente? La nostra tavolozza musicale è abbastanza limitata nel 21° secolo senza che qualche cretino affermi di aver inventato uno schema di accordi comune".

In precedenza la band aveva già pubblicato, tratto da "Who", il singolo “Ball and Chain”. Il nuovo album è il primo che gli Who pubblicano da tredici anni a questa parte. Era infatti il 2006, quando uscì “Endless Wire”.