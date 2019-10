Lou Gramm ricoverato in ospedale

L'ex frontman dei Foreigner Lou Gramm è stato ricoverato in ospedale a causa di ‘una grave infezione respiratoria, disidratazione e affaticamento’.

Il 69enne Gramm aveva in programma di unirsi ai vecchi compagni di band dei Foreigner per il loro ‘Double Vision: Then & Now’ tour, ma dovrà cambiare i suoi programmi. Un comunicato pubblicato sulla pagina Facebook della band formatasi a New York alla metà degli anni Settanta, infatti recita:

“Lou Gramm è stato ricoverato all'ospedale Unity di Park Ridge a Rochester (New York) la scorsa settimana con una grave infezione respiratoria, disidratazione e affaticamento. Aveva sperato di essere pronto per partecipare al ‘Double Vision: Then & Now’ tour e in alcuni spettacoli programmati con gli Asia. Sfortunatamente, durante l’ultima visita, il suo medico gli ha comunicato che non sarebbe stato in grado di esibirsi in questi spettacoli. Il tour proseguirà con altri membri originali che si sono uniti a Mick Jones e all'attuale formazione dei Foreigner”.

Lou Gramm, dal canto suo, ha detto:

“Sono molto deluso per tutti i fan dal non essere in grado di esibirmi negli show del ‘Double Vision: Then & Now’. Il mio medico insiste a dirmi che se mi dovessi esibire sarei nei guai. Quindi, agli ordini del dottore, io vado in panchina. Rock on!”.

Mick Jones, il chitarrista dei Foreigner, aggiunge:

"Lou mancherà a tutti nei nostri prossimi spettacoli e ci uniamo a tutta la sua famiglia, agli amici e ai fan nell’augurargli una pronta guarigione".

I Foreigner pubblicheranno “Double Vision: Then And Now” il prossimo 15 novembre. I membri attuali della band sono: Mick Jones, Kelly Hansen, Tom Gimbel, Jeff Pilson, Michael Bluestein, Bruce Watson e Chris Frazier. A loro si uniscono per i live: Lou Gramm, Al Greenwood, Dennis Elliott, Ian McDonald e Rick Wills.