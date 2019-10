Ronnie Wood, l’omaggio a Chuck Berry: ascolta il singolo ‘Rock 'n' Roll Music’

La seconda chitarra dei Rolling Stones ed ex Faces Ronnie Wood ha condiviso la seconda anticipazione del suo disco tributo al peso massimo del rock’n’roll Chuck Berry, l'album "Ronnie Wood con His Wild Five - Mad Lad: A Live Tribute to Chuck Berry", in uscita il prossimo 14 novembre. Si tratta di "Rock 'n' Roll Music", registrata da Ronnie Wood in collaborazione con la cantante Imelda May. La hit del 1957, scritta e registrata da Chuck Berry, è stata proposta nella forma di cover da numerose band e artisti come, tra gli altri, i Beatles, Bill Haley & His Comets, Humble Pie e The Beach Boys, i REO Speedwagon e Bryan Adams. Potete ascoltare la versione di Wood qui:

"Rock 'n' Roll Music" arriva a qualche settimana dal primo assaggio del disco omaggio reso disponibile ai fan dal chitarrista, "Talking About You". Se ve la foste persa, la trovate qui:

Il prossimo 12 ottobre sarà proiettato al London Film Festival un documentario, diretto da Mike Figgis, dedicato all’artista britannico, presentato dal regista della pellicola come un ritratto intimo di Ronnie Wood, che non si concentrerà unicamente sul suo percorso artistico e sulla sua musica.