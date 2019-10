Concerti, Paolo Conte: un live a Padova a marzo

Paolo Conte andrà in scena al Gran Teatro Geox di Padova il prossimo 21 marzo. I biglietti per il concerto nella città veneta del cantautore astigiano potranno essere acquistati su TicketOne e su tutte le altre piattaforme autorizzate a partire dalle ore 10 di lunedì 7 ottobre.

Il cantautore e polistrumentista, classe 1937, ha concluso la scorso primavera il tour celebrativo dei cinquant’anni del brano “Azzurro”, composto in collaborazione con Vito Pallavicini e Michele Virano e affidato all’interpretazione di Adriano Celentano nel 1968. I live messi in scena sui palchi italiani dal maestro astigiano alle Terme di Caracalla sono anche confluiti nel disco dal vivo, arricchito dall’inedito “Lavavetri”, "Live in Caracalla - 50 years of Azzurro".