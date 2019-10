Miley Cyrus è tornata in studio: ‘Sono molto ispirata!’

Destiny Hope Cyrus è pronta per mettersi al lavoro a della nuova musica, dopo che nel settembre 2017 la cantante statunitense aveva dato alle stampe la sua settima prova di studio, “Younger Now”. Lo fa sapere sul suo profilo Twitter, accompagnando una foto che la ritrae in studio di registrazione con le parole “sono molto ispirata cazzo!”. Secondo le indiscrezioni pubblicate dal tabloid britannico Daily Mail, la cantante starebbe valutando se proseguire con la pubblicazione dei due EP che avrebbero dovuto far seguito all’ultimo “She Is Coming” o se dedicarsi interamente a un nuovo progetto discografico.

Back in the yo! I am so fucking inspired right now 🦋 🌊 pic.twitter.com/Z0loOIFtmM — Miley Ray Cyrus (@MileyCyrus) October 2, 2019

Nel maggio 2019 l’artista statunitense ha pubblicato l’EP “She Is Coming”, che include la hit "Mother's Daughter”. Sono poi seguiti i singoli “On a Roll”, “Slide Away” e, da ultimo, “Don’t Call Me Angel”, in collaborazione con Ariana Grande e Lana Del Rey - guarda qui il video. L’artista, classe 1992, ha esordito nel mercato del disco nel 2007 con “Meet Miley Cyrus”, album al quale sono poi seguiti “Breakout” (2008), “Can't Be Tamed” (2010), “Bangerz” (2013), “Miley Cyrus & Her Dead Petz” (2015) e infine “Younger Now” (2017).