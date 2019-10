Area Sanremo, votazioni palesi (meglio tardi che mai)

Con un video postato sulla propria pagina Facebook, Area Sanremo ha annunciato che quest'anno le votazioni dei singoli membri della Commissione selezionatrice - relativamente alle ultime fasi della selezione - verranno pubblicate sul sito della manifestazione. E' una significativa innovazione che Rockol saluta con piacere, dato che come i nostri lettori sanno da tempo conduciamo una battaglia - in buona compagnia con Allmusicitalia - affinché la trasparenza della votazione palese sia adottata da tutti i concorsi. La mia soddisfazione personale è anche maggiore, dato che fin da quando, ormai parecchi anni or sono, mi è alcune volte accaduto di far parte della commissione selezionatrice di Area Sanremo, ho puntualmente insistito con i responsabili della manifestazione affinché i voti dei singoli commissari ai singoli candidati venissero resi pubblici - e senza ottenere risultati (eviterò di fare dietrologia sulle motivazioni di quei rifiuti). Comunque, bene così: meglio tardi che mai.

(Franco Zanetti)