Il 14 dicembre del 1979 i Clash pubblicano "London Calling", il loro terzo album in studio e pietra miliare della storia del rock.

Un album doppio che su insistenza della band fu venduto al prezzo di un album singolo, che arrivava dopo il mezzo passo falso di "Give 'Em Enough Rope" e che consacrerà definitivamente la band anche nel territorio degli Stati Uniti. "Specially piriced two record set. Eighteen new songs from the only band that matters" recitava l'adesivo sulla copertina. Joe Strummer però lo bollerà come "stronzate della casa discografica" e forse non aveva tutti i torti dato che innanzi tutto le canzoni sono diciannove e non diciotto! "London calling" si chiude infatti con una "ghost track", la celebre "Train in Vain" non accreditata nella prima edizione del disco. La stampa musicale lo accoglierà trionfalmente, ad eccezione del settimanale inglese Sounds che lo liquiderà con due stellette nella recensione del poco lungimirante Garry Bushnell.

Per festeggiare i 40 anni del capolavoro dei Clash ci siamo divertiti a realizzare una versione "alternativa" dell'album, scegliendo le 16 migliori cover e le 3 versioni originali delle cover che la band inglese inserì nell'album.

Un viaggio tra gli Stati Uniti, la Spagna, la Gran Bretagna, la Francia e l'Italia, spaziando dal punk alla bossa nova, dal folk al reggae.

Maurilio Giordana (titolare del blog “MyWay”)