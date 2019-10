'La reunion dei Soundgarden come tornare alla vita normale': il Chris Cornell che avremmo voluto per sempre

Correva l'anno 2012, e il sogno di tutti i nostalgici del grunge di vedere tornare in azione la band di "Superunknow" era già realtà da un paio d'anni. I Soundgarden, tuttavia, erano pronti a dimostrare che non si sogna mai troppo in grande: a sedici anni dall'ultimo album di inediti, "Down on the Upside", la band di Seattle sorprese i fan e il mondo intero con un album di inediti nuovo di zecca, "King Animal".

"Abbiamo avuto una pausa che ci ha permesso di rivitalizzarci e prepararci per ripartire", ci raccontarono Chris Cornell e Ben Shephard quando Rockol li incontrò per la presentazione del nuovo disco: "Nonostante la natura delle cose, si tratta del ritrovarsi di noi quattro. Non era qualcosa che riguardava l'etichetta, i management o gli avvocati... E' stato tornare a una vita normale. Ed è stato fantastico".

"King Animal", purtroppo, sarà anche l'ultimo album consegnato dai Soundgarden agli annali: il 18 maggio 2017 il frontman della band verrà trovato senza vita nella stanza del MGM Grand Hotel & Casino di Detroit, dove si era ritirato dopo essersi esibito con la sua band al Fox Theatre, sempre nella Motor City. Se sia stato un gesto deliberato, come sostenuto dalle autorità, o la conseguenza di una cura farmacologica mal tarata, come sostiene la vedova dell'artista Vicky, probabilmente non lo sapremo mai. Di certo in quella suite, nella primavera del 2017, si è chiusa una delle parabole più folgoranti e struggenti dell'epopea grunge.