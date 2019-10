Phil Collins si ribalta sul palco

Il tour di Phil Collins si intitola ‘Still Not Dead Yet Live tour 2019’, lo stesso titolo della bella autobiografia (titolo in italiano, ‘No, non sono ancora morto’) pubblicata nel 2016. Chi lo ha visto a Milano (qua il nostro racconto della serata) sa che l'ex Genesis si esibisce prevalentemente stando seduto e cammina con un bastone, dopo una malattia e per problemi alla schiena e ad un piede. Ogni tanto si muove sul palco, soprattutto per sentire e duettare con il figlio Nick.

Un incidente è avvenuto durante uno di questi momenti nei giorni scorsi, durante lo show allo Spectrum Center di Charlotte, in North Carolina: Phil Collins, dopo avere sentito un assolo del figlio si è mosso verso la sua sedia. Questa, però, si è ribaltata per via delle ruote. Grande spavento tra il pubblico, ma nessuna conseguenza: il concerto è andato avanti e Phil non si è fatto male.