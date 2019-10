Music Biz, l’industria musicale spiegata facile: Ed Sheeran e Vasco Rossi re del botteghino

Tra aprile e giugno 2019 i protagonisti assoluti della musica dal vivo in Italia sono stati il rosso cantautore di Halifax e il rocker di Zocca. Il primo, Ed Sheeran, con i suoi concerti alla Visarno Arena di Firenze e allo Stadio Olimpico di Roma, è stato il protagonista dei due eventi di musica dal vivo più frequentati in assoluto. Al secondo, Vasco Rossi, va invece l'onore di essere stato l'artista dietro a sei delle dieci date più di successo del secondo trimestre del 2019. Ve ne parliamo nella puntata di oggi di Music Biz:

La musica purtroppo non è solo gruppi e canzoni, è anche industria musicale. Spesso gli appassionati si scontrano con termini poco chiari, in lingua straniera, che hanno a che fare con i meccanismi che stanno dietro alla musica. Noi in questa rubrica cercheremo di spiegarli in modo diretto, semplice e comprensibile da tutti.

Buona visione!

Guarda tutte le puntate di Music Biz