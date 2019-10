Beatles: 'Abbey Road' verso la prima posizione nel Regno Unito

"Abbey Road" verso la prima posizione della classifica dei dischi più venduti negli ultimi sette giorni nel Regno Unito. Il celebre album dei Beatles, tornato nei negozi la scorsa settimana sotto forma di riedizione per il cinquantennale, con materiale extra e tracce bonus non incluse nell'edizione originale, è prossimo a detronizzare Liam Gallagher, che con il suo "Why me? Why not." era riuscito a conquistare la vetta della classifica la scorsa settimana. Nella classifica di metà settimana, secondo i dati diffusi da Official Charts Company (l'organizzazione britannica che si occupa di stilare le classifiche ufficiali), lo ha già fatto: tra il disco del quartetto di Liverpool e quello dell'ex Oasis c'è una differenza di 12.000 copie vendute. La classifica ufficiale verrà pubblicata questo venerdì.

Per "Abbey Road" si tratterebbe di un ritorno in cima alla classifica a distanza di cinquant'anni: l'edizione originale del disco nel 1969 debuttò proprio in prima posizione e ci restò per undici settimane, prima di lasciare il posto a "Let it bleed" dei Rolling Stones. Tornò in vetta una settimana dopo, per altre sei settimane (fu poi scalzato da "Led Zeppelin II").