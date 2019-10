Un nuovo progetto per Damon Albarn: lo porterà in tour anche in Europa

Una ne fa, cento ne pensa. Damon Albarn annuncia un nuovo progetto parallelo ai Blur e ai Gorillaz, e si appresta a portarlo in tour anche in Europa.

Il cantante britannico, che negli anni ha affiancato l'attività di frontman dei Blur a esperienze come i Gorillaz, The Good, The Bad & The Queen, colonne sonore o più semplicemente la sua carriera solista, ha lavorato negli ultimi mesi a una nuova idea, che ha battezzato "The nearer the fountain, more pure the stream flows": si tratta di un progetto ispirato ai paesaggi dell'Islanda che lo ha visto lavorare gomito a gomito con alcuni filmmakers islandesi. Ciò che ne è venuto fuori sarà portato sui palchi di alcune città europee, sotto forma di spettacoli che mischieranno musica e visual.

La prima è fissata per il 17 maggio a Bruxelles, poi sarà la volta di Budapest, Eindhoven, Parigi, Lione, Londra, Nantes, Lussemburgo e Dublino. Nessuna data in Italia, almeno per il momento.