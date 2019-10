Ghali ha scritto alla madre: ‘Tra poco esce il nuovo disco’

Il rapper di Baggio ha pubblicato ieri, 1 ottobre, sui propri canali social uno screenshot di una conversazione avuta su Whatsapp con la madre in cui Ghali la esorta di lasciare il lavoro. Dallo scambio di battute si legge il motivo di questa richiesta:

“Tra poco esce il nuovo disco e ho bisogno di te vicino a me”.

L’ideale seguito di “Album”, disco d’esordio pubblicato nel 2017, è stato anticipato già qualche mese fa dai singoli “Turbococco” e “Hasta la vista” - prodotti da Takagi & Ketra il primo e da Avedon il secondo. La data di uscita per il secondo album di Ghali, atteso per questo autunno, però non è ancora stata rivelata e i fan del rapper hanno commentato il post condiviso su Instagram facendo supposizioni sul giorno di pubblicazione. Un ragazzo, per esempio, ha scritto: “Chat di whatsapp = tra un mese il disco”.