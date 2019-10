David Lee Roth (Van Halen) sull’album inedito con John 5: 'Sarà pubblicato'

Il frontman della formazione di Pasadena - che durante l’intervista con Meltdown della radio di Detroit WRIF ha dichiarato: “Credo che i Van Halen siano finiti” - ai microfoni dell’emittente radiofonica americana ha parlato anche dell’album, finora mai pubblicato, scritto e registrato insieme al chitarrista John 5. Alla domanda se il materiale musicale inedito sarà mai disponibile, David Lee Roth ha rispoto:

“Lo sarà. Dopo aver rivisto alcune cose, posso iniziare a fare piani per il futuro. E, voi inizierete a sentire qualcosa.”

Il leader della band di ‘Jump' - che ha pubblicato la sua sesta fatica in studio di registrazione solista "Diamond Dave" nel 2003 - ha poi fornito qualche indicazione in più sulla collaborazione con John Lowery, senza rivelare nessuna informazione riguardo una possibile data di uscita. Roth ha aggiunto che il lavoro pronto a cui hanno collaborato lui e Lowery raccoglie sia il materiale scritto per il progetto solista di David che per i Van Halen: si tratta quindi di una raccolta corposa.

Dal prossimo gennaio Roth sarà impegnato in una serie di serate al Mandala Bay dove presenterà al pubblico anche il repertorio della band discograficamente ferma a "A Different Kind of Truth" del 2012. Dopo una prima tranche di appuntamenti, l'artista replicherà - sempre presso la stessa venue - a partire dal mese di marzo.