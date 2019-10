Chemical Brothers: ecco due nuovi remix di “Hey boy hey girl”

In occasione del 20esimo anniversario dall’uscita di “Surrender” - terzo album in studio di Ed Simons e Tom Rowlands - i Chemical Brothers pubblicheranno il prossimo 22 novembre una ristampa dell’ideale seguito di “Dig your own hole”.

Nell’attesa, ecco due nuovi remix di “Hey boy hey girl”, singolo estratto dal disco del 1999: ascolta “The secret psychedelic mix” and “Kink extended remix”.

Il duo britannico - che ha pubblicato il suo nono lavoro in studio di registrazione “No Geography” ( leggi qui la recensione) lo scorso aprile - sarà in Italia per due appuntamenti live : il prossimo 16 novembre al Mediolanum Forum di Assago (Milano) e il 17 novembre al Modigliani Forum di Livorno.