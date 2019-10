Johnny Cash: su YouTube un documentario ufficiale

La storia e la carriera di Johnny Cash raccontata in un documentario ufficiale su YouTube. Si intitola "The gift: the journey of Johnny Cash" e attraverso alcune interviste a parenti, amici e collaboratori, e materiale d'archivio, ricostruisce il percorso che ha portato il cantautore statunitense - scomparso nel 2003 all'età di 71 anni - a diventare un punto di riferimento del genere: arriverà sulla piattaforma il prossimo 11 novembre, ma qui sotto se ne può già guardare un'anteprima.

Gli utenti Premium potranno guardarlo senza inserzioni pubblicitarie e potranno avere accesso anche a contenuti extra. Tra i personaggi che hanno contribuito al progetto ci sono anche Bruce Springsteen, Robert Duvall e Emmylou Harris. Il documentario è stato diretto da Thom Zimny, già vincitore di un Emmy per "Springsteen on Broadway", trasposizione cinematografica - per Netflix - della recente esperienza teatrale di Springsteen. La colonna sonora è stata composta da Mike McCready dei Pearl Jam.