Kiss: Gene Simmons ricoverato, sarà operato questa settimana

Gene Simmons sarà operato questa settimana. Secondo quanto riferisce il sito statunitense di gossip e intrattenimento TMZ, il bassista dei Kiss, che un paio di settimane fa aveva annunciato ai fan di essere costretto a prendersi una pausa dall'attività live per risolvere un problema di salute, è entrato in ospedale stamattina: è ricoverato a West Hollywood, in California, e nei prossimi giorni si sottoporrà a un delicato intervento chirurgico per liberarsi da alcuni calcoli.

Una settimana, secondo i medici, il tempo necessario per il recupero. Confermato dunque il ritorno sui palchi dei Kiss in programma per il prossimo novembre, poi la band sarà in tour - l'ultimo, stando all'annuncio del gruppo - fino al 2021.