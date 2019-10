Morrissey: due ragazzi lo contestano e lui li caccia dal concerto. Video

Morrissey ne ha combinata un'altra delle sue. Stavolta l'ex frontman degli Smiths ha cacciato due ragazzi dal suo concerto, rei di averlo contestato durante l'esibizione per il suo supporto al For Britain Movement, il partito politico di estrema destra del Regno Unito. L'episodio è successo a Portland, in Oregon, ieri sera, 30 settembre: "Uscite! Uscite! Uscite! Non abbiamo bisogno di voi", ha detto Morissey ai due ragazzi, interrompendo il concerto e minacciando di abbandonare il palco se i due non fossero stati allontanati dalla sala. Ecco il video:

"Sono diventato sostenitore di un nuovo partito chiamato For Britain. Per la prima volta in vita mia andrò a votare: finalmente ho qualche speranza. For Britain non è stato supportato dai media, ed è stato ostracizzato con l'infantile accusa di 'razzismo'. Non credo che la parola 'razzista' abbia più significato, ormai, se non per dire 'non sei d'accordo con me, quindi sei un razzista'. Le persone possono essere del tutto stupide", aveva dichiarato in precedenza il cantante.